Пятница, 26 мая, 2023
На главнуюНовости мира

Многодетным семьям могут дать льготы по уплате земельного налога

7info
Изображение от fanjianhua на Freepik

Многодетным семьям в России могут увеличить размер земельного участка необлагаемого налогом, а также жилую площадь, с которой можно получить налоговый вычет. С такой просьбой к премьеру обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«В соответствии с действующим в РФ налоговым законодательством физлица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, освобождены от уплаты земельного налога с 600 кв. м площади земельного участка, находящегося в их собственности», — говорится в документе, который имеется у «Известий».

При этом, согласно Земельному кодексу РФ, земля, которую многодетным семьям государство предоставляет бесплатно, может составлять гораздо большую площадь — до 15 соток, отмечается в тексте обращения.

Как считает Яна Лантратова, целесообразно, чтобы россияне имели возможность не платить налог на все льготные 15 соток.

Депутат также сообщает главе кабмина, что многодетным семьям доступны дополнительные налоговые вычеты по налогу на имущество физлиц в отношении одного жилого дома или его части в размере кадастровой стоимости 7 кв. м. в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Если семья платит налог с квартиры или комнаты, вычет предоставляется в размере кадастровой стоимости 5 кв. м.

«Однако в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса РФ в настоящее время норма предоставления жилой площади в зависимости от региона колеблется от 15 до 18 кв. м на одного человека. Данный показатель применяется в случае, если в квартире живут трое и более человек», — говорится в документе.

В связи с этим депутат предлагает вычитать из необлагаемой базы по квартире из нормы 18 кв. м. на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Размер и значение: многодетным хотят дать льготы на уплату земельного налога

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Мэр Краснодара рассказал о повреждениях на улице Морской

Наумов пишет, что причина произошедшего устанавливается. В соцсетях появились кадры беспилотника над городом.

Мужчина сломал половой член в трёх местах во время секса

По словам пострадавшего, во время буйной ночи он услышал громкий хруст.

Детектив Шумякина рассказала, как начала работать по делу о пропаже Елены Логуновой

По словам Шумякиной, через некоторое время она поняла, что не может дальше жить и оставить родственников Елены.

Гладков: Ночь в Белгородской области, по сравнению с предыдущими, прошла достаточно спокойно

Рано утром 26 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в телеграм-канале.

В Рязанской области простились с сапёром Алексеем Жальским, погибшим в ходе СВО

Рядовой Жальский служил сапёром инженерно-саперного взвода в/ч 24314.

Новый корпус рязанского онкодиспансера примет первых пациентов 29 мая

В настоящий момент подразделения онкодиспансера переезжают в новый корпус.

Покинувший должность зампреда Виталий Артёмов написал, что остаётся в команде губернатора

При этом он сообщил, что остаётся частью команды главы региона.

Напавшего на бригаду скорой помощи рязанца доставили в полицию

По факту нападения на медиков проводится проверка.

Из-за невыплаты зарплаты работнику в Рязани завели уголовное дело

Долг по заработной плате превысил 400 тысяч рублей.

В Рязани мужчина напал на бригаду «скорой»

Он набросился на автомобиль и побил стёкла.

Дорогу на улице Гагарина в Рязани затопило после дождя

Автор ролика просит разобраться с ливнёвками.

Победителем конкурса «Мастер года» в Рязани стал преподаватель педколледжа Дмитрий Никитин

В 2023 году в конкурсе принял участие 31 мастер производственного обучения из 25 учебных заведений Рязанской области.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации