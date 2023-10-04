Среда, 4 октября, 2023
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Мэрия сообщила о ходе строительства ФОКа у школы №58

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Фото: сайт администрации

Рязанская администрация доложила о ходе строительства ФОКа у школы №58.

По проекту там появятся футбольное и волейбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для воркаута и уличные тренажеры.

Сейчас на территории будущего физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа ведется установка бордюров и подготовка основания будущей площадки.

Работы на объекте ведутся каждый день, чтобы сдать его в срок.

Как отметил депутат госдумы РФ Андрей Красов, который посетил строительную площадку, на территории Рязанской области нет школ с такими объектами, это будет первый ФОК открытого типа. Площадка будет доступна и жителям прилегающих домов.

Сдать ФОК планируют до конца года.

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