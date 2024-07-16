Вторник, 16 июля, 2024

Мэрия Рязани объяснила, почему повысилась стоимость льготных проездов

Автор: Кристина Аманн

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Фото: администрация Рязани

На странице губернатора Рязанской области Павла Малкова во «ВКонтакте» администрация Рязани оставила комментарий, в котором поясняется, из-за чего повысилась стоимость льготных проездных на общественном транспорте. Напомним, об изменениях стоимости стало известно 10 июля.

Поясняется, что часть стоимости льготного проезда оплачивается перевозчиками из городского бюджета. Рязанская городская Дума установила новый порядок определения стоимости льготных проездных. С учётом и были установлены новые цены.

После проведенных исследований, по сообщению пресс-службы мэрии, рассчитали, что в среднем одна льготная категория граждан совершает до 50 поездок в месяц. Поэтому определили именно такую квоту.

Стоимость льготного проезда изменится уже с 1 августа.

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