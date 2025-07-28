Мигрант-закладчик с 40 свёртками метадона задержан в Рязани

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с полицейскими Октябрьского района задержали 22-летнего мигранта из одной из среднеазиатских республик. Молодой человек был пойман на улице Новосёлов в Рязани с 40 свёртками метадона общей массой 11 граммов.

При досмотре ручной клади задержанного полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с расфасованным наркотиком. Злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Как установили оперативники, задержанный незаконно проживал в Москве и выполнял поручения анонимных кураторов, связанных с теневым интернет-магазином. В рамках своей деятельности он ездил по регионам Центрального федерального округа, делая «закладки» наркотиков. По дороге из Тамбовской области мужчина сделал остановку в Рязани, где и был задержан.

Следователем ОМВД России по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Суд избрал меру пресечения — заключение под стражу.