Метеоролог предупредила о резких перепадах давления

Резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве 10–12 января, пишут «Известия».
По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, к четвергу ожидается понижение а. д. до 733 мм ртутного столба. Причиной понижения давления станет «ныряющий циклон», смещающийся в сторону столичного региона.
Правда, задержится низкое атмосферное давление в столице ненадолго — с пятницы начнётся рост, к 13 января показатели придут к климатической норме.
В Рязани, по прогнозу Гидрометцентра, в среду ожидается 745 мм ртутного столба, в четверг давление упадёт до 728 мм, в пятницу поднимется до 740, в субботу до 750 мм ртутного столба.
Резкое понижение атмосферного давления опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей, а также для метеозависимых людей.
Основная опасность заключается в том, что при пониженном атмосферном давлении уменьшается разница между давлением в атмосфере и давлением в кровеносных сосудах. Это приводит к тому, что кровь начинает поступать в сосуды с большей силой, что может вызвать следующие симптомы:
- Головные боли, головокружение, шум в ушах
- Ощущение тяжести в голове, усталость
- Одышка, учащенное сердцебиение
- Снижение работоспособности, сонливость
- Раздражительность, нервозность
В тяжелых случаях резкое понижение атмосферного давления может привести к следующим осложнениям:
- Гипертонический криз
- Инфаркт миокарда
- Ишемический инсульт
Метеозависимость — это повышенная чувствительность организма к изменениям погодных условий, в том числе к перепадам атмосферного давления. Метеозависимость может быть вызвана различными факторами, в том числе наследственностью, гормональными нарушениями, хроническими заболеваниями.
Метеозависимые люди при пониженном атмосферном давлении могут испытывать следующие симптомы:
- Усиление имеющихся хронических заболеваний
- Появление новых симптомов, таких как головные боли, головокружение, одышка, слабость, сонливость
Чтобы снизить риск развития осложнений при резком понижении атмосферного давления, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей, а также метеозависимым людям рекомендуется:
- Избегать чрезмерных физических и умственных нагрузок
- Достаточно отдыхать
- Соблюдать режим питания
- Регулярно принимать назначенные врачом препараты
При появлении симптомов, связанных с пониженным атмосферным давлением, необходимо обратиться к врачу.