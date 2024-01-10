Метеоролог предупредила о резких перепадах давления

Резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве 10–12 января, пишут «Известия».

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, к четвергу ожидается понижение а. д. до 733 мм ртутного столба. Причиной понижения давления станет «ныряющий циклон», смещающийся в сторону столичного региона.

— С 751 мм рт. ст. в среду атмосферное давление в четверг опустится до 733 мм ртутного столба. Понижение на 18 единиц за сутки это довольно много, — цитирует издание Позднякову.

Правда, задержится низкое атмосферное давление в столице ненадолго — с пятницы начнётся рост, к 13 января показатели придут к климатической норме.

В Рязани, по прогнозу Гидрометцентра, в среду ожидается 745 мм ртутного столба, в четверг давление упадёт до 728 мм, в пятницу поднимется до 740, в субботу до 750 мм ртутного столба.

Резкое понижение атмосферного давления опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей, а также для метеозависимых людей.

Основная опасность заключается в том, что при пониженном атмосферном давлении уменьшается разница между давлением в атмосфере и давлением в кровеносных сосудах. Это приводит к тому, что кровь начинает поступать в сосуды с большей силой, что может вызвать следующие симптомы:

Головные боли, головокружение, шум в ушах

Ощущение тяжести в голове, усталость

Одышка, учащенное сердцебиение

Снижение работоспособности, сонливость

Раздражительность, нервозность

В тяжелых случаях резкое понижение атмосферного давления может привести к следующим осложнениям:

Гипертонический криз

Инфаркт миокарда

Ишемический инсульт

Метеозависимость — это повышенная чувствительность организма к изменениям погодных условий, в том числе к перепадам атмосферного давления. Метеозависимость может быть вызвана различными факторами, в том числе наследственностью, гормональными нарушениями, хроническими заболеваниями.

Метеозависимые люди при пониженном атмосферном давлении могут испытывать следующие симптомы:

Усиление имеющихся хронических заболеваний

Появление новых симптомов, таких как головные боли, головокружение, одышка, слабость, сонливость

Чтобы снизить риск развития осложнений при резком понижении атмосферного давления, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей, а также метеозависимым людям рекомендуется:

Избегать чрезмерных физических и умственных нагрузок

Достаточно отдыхать

Соблюдать режим питания

Регулярно принимать назначенные врачом препараты

При появлении симптомов, связанных с пониженным атмосферным давлением, необходимо обратиться к врачу.