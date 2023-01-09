Понедельник, 9 января, 2023
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Математик-пророк предсказал судьбу мира до 2027 года

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Известный математик-пророк из Афганистана Сидик Афган, которого нередко называют Нострадамусом XXI века, рассказал, что ждёт мир до 2027 года.

По его прогнозу, с 2023 по 2027 год произойдёт развал Евросоюза. Из-за нехватки ресурсов Европа погрузится в голод и большой кризис. Это приведёт к её вооруженному конфликту с Россией. Кроме того, до 2026 года людей ждет волна новой пандемии.

Пророк не исключил, что в России на следующих президентских выборах победит человек 1972 года рождения.

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