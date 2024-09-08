Массовая драка между местными и приезжими бородачами произошла на Кубани

В Краснодарском крае начато расследование массовой драки, произошедшей в поселке Афипский Северского района между местными жителями и приезжими строителями.

Конфликт вспыхнул вечером 7 сентября, когда толпа недовольных собралась у Дома культуры из-за агрессивного поведения приезжих, пишет «Комсомольская правда».

По словам атамана Афипского казачьего общества Романа Головко, местные жители возмущены частыми жалобами на непристойное поведение приезжих, включая приставания к местным девушкам. Инцидент с нападением на молодую пару привел к тому, что местные мужчины решили вмешаться.

— Они кошмарят местных девчонок! Эти бородачи. Девушки жалуются на наглые приставания. А позавчера напали на пару — парня и девушку. Те привели друзей, — рассказал Головко.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганства, а Следственный комитет Краснодарского края взял ход расследования под контроль.

Уже опрошены 43 участника конфликта. Глава Центрального аппарата СК России также запросил доклад по этому делу.