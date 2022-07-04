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Понедельник, 4 июля, 2022

Малков заявил о строительстве путепровода в Рыбном

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Екатерина Приведенцева

Малков заявил о строительстве путепровода в Рыбном

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков объявил о строительстве в Рыбном путепровода. Об этом он сообщил 4 июля в своём Telegram-канале.

О строительстве путепровода на 185-м км у станции «Рыбное» глава региона договорился с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым. По его словам, новый объект позволит повысить пропускную способность трассы М-5 до села Ходынино, а также к промышленной зоне.

Для строительства путепровода подготовили дорожную карту. Этапы и условия реализации проекта представители регионального Минтранса обсудили со специалистами РЖД.

Как отметил Павел Малков, строительство путепровода займёт около трёх лет.

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