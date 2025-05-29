Малков: Вопрос изменения регламентов для «Есенинской Руси» будет решен в 2025 году

Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе прямой линии с жителями прокомментировал работу, которая проводится в регионе по сохранению объектов культурного наследия.

Глава региона отметил, что вопрос восстановления объектов культурного наследия непростой и связан с большим количеством смежных тем. «Есть объекты частные, есть муниципальные, региональные, федеральные. По каждому памятнику разрабатываем индивидуальный план работы. Пользуемся здесь всеми возможностями, чтобы реализовать такие проекты, – сказал Павел Малков. – Рязанская область – пилотный регион в федеральной программе по восстановлению памятников, она реализуется по поручению Президента. Мы ищем инвесторов и вместе с инвесторами эти объекты восстанавливаем. Большая работа. Но я получаю огромное удовольствие, когда вижу, что восстанавливаются вот эти потрясающие красоты и исторические здания. Мы будем и дальше этим обязательно заниматься».

Губернатор добавил, что нормативная правовая база в этой сфере сейчас перегружена, действует излишнее количество требований по предметам охраны, которые зачастую препятствует восстановлению объектов. Павел Малков привел в пример реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Родина», работы не могли начать долгое время именно из-за того, что оно находится в списке объектов культурного наследия. Сейчас ситуация исправлена. Фасад здания при ремонте сохранят в историческом виде, но внутри будет сделан современный ремонт.

Павел Малков назвал еще несколько знаковых объектов, по которым ведется или планируется реставрационная и восстановительная работа. В их числе храмы Рязанского кремля, а также конный завод, входящий в промышленно-усадебный комплекс Фон Дервиза, в Старожиловском районе.

Губернатор также сообщил о том, что ведется активная работа по проблеме, связанной с ограничительными регламентами «Есенинской Руси». Он напомнил, что она затрагивает жителей более 40 населенных пунктов, это территория в 46 тыс. га. Павел Малков заявил, что вопрос изменения регламентов для территории «Есенинской Руси» будет решен в этом году. Это позволит людям распоряжаться своими домами, ремонтировать их, строить.

«В этом году этот вопрос обязательно решим, изменения по регламентам примем. Работаем с федеральным Министерством культуры, основной объем работы уже сделан, идет согласование финальных редакций регламентов, – сказал Губернатор. – Здесь вот что важно: нужно всё систематизировать, привести к единому документу и обеспечить, с одной стороны, возможности развития территории, а с другой стороны – не допускать нарушений».