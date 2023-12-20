Малков рассказал, где Рязанской области в скоро откроют новые детсады

На открытии нового детского сада в Дядькове губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, где в регионе скоро появятся новые детские сады.
По славам Малкова, в области ведётся активная работа по обеспечению детей местами в детских садах. Работа по строительству новых объектов стала возможна благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда».
Кроме того, он добавил: 2024 год президент России Владимир Путин объявил Годом семьи, поэтому в регионе будут реализовывать все проекты по этому направлению будут реализовывать особенно внимательно.