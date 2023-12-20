Малков рассказал, где Рязанской области в скоро откроют новые детсады

На открытии нового детского сада в Дядькове губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, где в регионе скоро появятся новые детские сады.

По славам Малкова, в области ведётся активная работа по обеспечению детей местами в детских садах. Работа по строительству новых объектов стала возможна благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда».

— В ближайшее время будет открыт детский сад в Кальном. В следующем году на очереди 4 учреждения в муниципальных районах: в Касимовском, Захаровском, Шиловском, Скопинском районах. Всё это стало возможным благодаря федеральной поддержке, — сказал глава региона.

Кроме того, он добавил: 2024 год президент России Владимир Путин объявил Годом семьи, поэтому в регионе будут реализовывать все проекты по этому направлению будут реализовывать особенно внимательно.