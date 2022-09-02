7info 02.09.2022 17:10 Малков прокомментировал решение президента о строительстве моста в Рязани Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте Врио губернатора Рязанской области Павел Малков прокомментировал поручение президента России Владимира Путина о строительстве моста-дублёра через Оку. Это очень важное событие для региона. Мы выходили с просьбой оказать содействие в строительстве моста-дублёра, и я очень благодарен главе государства, решившему поддержать этот проект.Существующий мост через Оку находится в неудовлетворительном состоянии. Он был построен почти полвека назад и давно не отвечает современным требованиям по нагрузкам и пропускной способности.Буквально через несколько лет его придётся закрыть на длительную реконструкцию.При этом сооружение имеет стратегическое значение для транспортного сообщения в регионе. Интенсивность движения по нему — порядка 50 тыс. автомобилей в сутки. Поэтому с закрытием имеющегося моста Рязанская область может оказаться на пороге транспортного коллапса. Своевременное решение Президента позволит этого избежать. Предыдущая статьяПутин поручил построить мост-дублёр через Оку в Рязани мост-дублёрПавел Малковстроительство моста через Оку Новости СМИ2 Новости СМИ2