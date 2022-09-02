Пятница, 2 сентября, 2022
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Малков прокомментировал решение президента о строительстве моста в Рязани

Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков прокомментировал поручение президента России Владимира Путина о строительстве моста-дублёра через Оку

Это очень важное событие для региона. Мы выходили с просьбой оказать содействие в строительстве моста-дублёра, и я очень благодарен главе государства, решившему поддержать этот проект.

Существующий мост через Оку находится в неудовлетворительном состоянии. Он был построен почти полвека назад и давно не отвечает современным требованиям по нагрузкам и пропускной способности.

Буквально через несколько лет его придётся закрыть на длительную реконструкцию.

При этом сооружение имеет стратегическое значение для транспортного сообщения в регионе. Интенсивность движения по нему — порядка 50 тыс. автомобилей в сутки. Поэтому с закрытием имеющегося моста Рязанская область может оказаться на пороге транспортного коллапса. Своевременное решение Президента позволит этого избежать.

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