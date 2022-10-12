Губернатор Малков пока не планирует перевозить семью в Рязань

Губернатор Павел Малков пока не планирует перевозить свою семью в Рязань. Об этом он рассказал 12 октября во время пресс-конференции.

Глава региона признался: ему приходится работать сутками, а когда бушевали лесные пожары он и вовсе спал с телефоном в руке, чтобы оперативно отвечать на сообщения. Также перед сном и сразу после пробуждения он занимается рабочими делами: подписывает документы, отвечает на сообщения.

— Ни одна семья в живом общении такой нагруженный график не поддержит, — сказал Малков.

Раскрыл новоизбранный глава региона и другие моменты своей личной жизни: за руль автомобиля он садится редко, «права» он получил ещё в 1999 году. Из-за осложнённой ситуации с пожаром Павел Малков «выпал» из графика тренировок (он занимается единоборствами) и сейчас старается восстановить его.

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