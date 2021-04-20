Любимов заявил об эффективной работе промышленных предприятий Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл совещание по вопросам повышения производительности труда на предприятиях промышленности региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Николай Любимов отметил, что прошедший год был довольно сложным для всей производственной сферы, но постепенно жизнь возвращается в нормальное русло.
В рамках встречи речь шла о реализации национального проекта «Производительность труда» в Рязанской области, размещении новых производств и расширении действующих, господдержке промышленных предприятий.
По словам губернатора, предприятиям, которые участвуют в профильном национальном проекте, оказывается поддержка. В настоящее время прорабатывается вопрос о предоставлении региональных налоговых льгот. Значительная помощь предусмотрена по линии Фонда развития промышленности области и регионального центра компетенций.
В ходе встречи Николай Любимов также отметил, что в регионе сейчас проводится работа по повышению качества управления. Она строится, в том числе, на основе запросов людей. Один из ключевых на сегодня – благоустройство. Губернатор напомнил, что 26 апреля стартует голосование по выбору общественных пространств, которые будут реконструированы в 2022 году по программе создания комфортной городской среды. Николай Любимов призвал руководителей крупнейших предприятий региона и их сотрудников поддержать это мероприятие.