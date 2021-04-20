Любимов заявил об эффективной работе промышленных предприятий Рязанской области

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл совещание по вопросам повышения производительности труда на предприятиях промышленности региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Николай Любимов отметил, что прошедший год был довольно сложным для всей производственной сферы, но постепенно жизнь возвращается в нормальное русло.

– Хотелось бы напомнить о важности задач, поставленных нашим Президентом В. В. Путиным, об обеспечении к 2024 году темпов роста производительности труда не ниже 5% в год. В Рязанской области прирост к назначенной дате должен составить более 20%, – сказал губернатор. – Судя по тому, как сейчас идут дела, я уверен, что этот показатель должен быть достигнут и даже превышен. В этом направлении у региона большой потенциал. А главное, сегодня существуют эффективные инструменты для достижения цели, в том числе за счет внедрения механизмов бережливого производства.

В рамках встречи речь шла о реализации национального проекта «Производительность труда» в Рязанской области, размещении новых производств и расширении действующих, господдержке промышленных предприятий.

По словам губернатора, предприятиям, которые участвуют в профильном национальном проекте, оказывается поддержка. В настоящее время прорабатывается вопрос о предоставлении региональных налоговых льгот. Значительная помощь предусмотрена по линии Фонда развития промышленности области и регионального центра компетенций.

– Несмотря на сложности сегодняшнего дня – пандемию, санкции, общий экономический кризис, ваши предприятия эффективно и стабильно работают. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Для повышения качества производственных процессов у нас есть резервы. А значит, работа может быть еще более эффективной, – подчеркнул Губернатор.

В ходе встречи Николай Любимов также отметил, что в регионе сейчас проводится работа по повышению качества управления. Она строится, в том числе, на основе запросов людей. Один из ключевых на сегодня – благоустройство. Губернатор напомнил, что 26 апреля стартует голосование по выбору общественных пространств, которые будут реконструированы в 2022 году по программе создания комфортной городской среды. Николай Любимов призвал руководителей крупнейших предприятий региона и их сотрудников поддержать это мероприятие.