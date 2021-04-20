Любимов напомнил о введённом в Рязанской области противопожарном режиме

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании регионального правительства прокомментировал ситуацию с неконтролируемыми палами сухой травы. Как сообщает пресс-служба правительства, глава региона потребовал усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности и провести активную разъяснительную работу с жителями.
Губернатор напомнил, что с 1 апреля в Рязанском регионе ввели противопожарный режим.
По словам губернатора, с начала апреля рязанские пожарные совершили более 800 выездов на тушение горящей травы. В лидерах – Скопинский и Рязанский районы.
Губернатор поручил главам администраций районов совместно с МЧС, подразделениями УМВД и Минприроды провести все необходимые противопожарные мероприятия и обеспечить жесткий контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, особенно в местах массового отдыха, активизировать разъяснительную работу с жителями и вести ее постоянно.
Губернатор отметил, что человеческий фактор остается главной причиной возникновения пожаров.