Любимов напомнил о введённом в Рязанской области противопожарном режиме

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании регионального правительства прокомментировал ситуацию с неконтролируемыми палами сухой травы. Как сообщает пресс-служба правительства, глава региона потребовал усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности и провести активную разъяснительную работу с жителями.

Губернатор напомнил, что с 1 апреля в Рязанском регионе ввели противопожарный режим.

– Под угрозой оказываются социальные объекты, объекты жизнеобеспечения, другое имущество людей, – сказал Николай Любимов. – В этом году уже был случай, когда выгорела почти целая улица в деревне Марьино Шацкого района. 13 апреля там было уничтожено огнем 15 строений. Это жилые и дачные дома, хозяйственные постройки. Сейчас устанавливаются собственники зданий, материальный ущерб. Ведётся проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Причиной пожара, по данным МЧС, является неосторожное обращение с огнем местного жителя при курении.

По словам губернатора, с начала апреля рязанские пожарные совершили более 800 выездов на тушение горящей травы. В лидерах – Скопинский и Рязанский районы.

– Необходимо самым серьезным образом отнестись к вопросам пожарной безопасности, усилить профилактические мероприятия. Впереди – выходные и праздничные дни, когда число таких выездов, как правило, возрастает, – подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор поручил главам администраций районов совместно с МЧС, подразделениями УМВД и Минприроды провести все необходимые противопожарные мероприятия и обеспечить жесткий контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, особенно в местах массового отдыха, активизировать разъяснительную работу с жителями и вести ее постоянно.

Губернатор отметил, что человеческий фактор остается главной причиной возникновения пожаров.