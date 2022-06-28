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Вторник, 28 июня, 2022

«Летний день в Рязанском Кремле» пройдёт 3 июля

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Татьяна Проводина

«Летний день в Рязанском Кремле» пройдёт 3 июля

В этом году программа праздника, проводимого по традиции в первое воскресенье июля, серьёзно сокращена. Мероприятия запланированы с 10 до 18 часов.

В предыдущие годы на территории Кремля проходили ярмарки промыслов и концерты, работали интерактивные площадки, – сообщает «Новая газета». В этот раз гости праздника смогут бесплатно осмотреть оставшиеся в исторических зданиях экспозиции и пройтись пешком или проехать на автобусе с экскурсией. Записаться на экскурсию нужно предварительно.

В настоящее время помещения передаются РПЦ, а музей переедет в здание на улице Соборной, специально построенное для него. Так что праздник в родных стенах, видимо, Кремль отметит в последний раз.

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