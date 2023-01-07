Суббота, 7 января, 2023
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«Кум Ванги» прорицатель Косторной оставил жуткое пророчество на 2023 год

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Фото: tvcenter.ru

Российский провидец Сергей Косторной, которого зачастую называют «кумом Ванги», заявил, что 2023 год будет непростой. Основываясь на предсказаниях легендарной Ванги, он предрёк множество неприятностей. Тяжело россиянам придётся как минимум до конца марта.

Непростой период Косторной связывает с завершением года Золоторогого Тура по славянскому календарю.

– Бык разъярён в конце года, и пойдет всё на своём пути крушить. И будет крушить до 20 марта – до дня весеннего равноденствия. А затем ему на смену придет Огнегривый Конь, который будет крушить всё на своём пути– рассказал провидец в эфире программы «Пусть говорят».

С приходом Огнегривого Коня события в мире пронесутся слишком стремительно. Начнётся настоящая борьба добра и зла.

В 2023 году, по словам Косторного, многие из правителей Европы будут свергнуты. Начнётся развал Евросоюза и НАТО, также с России начнут снимать санкции.

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