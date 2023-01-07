Российский провидец Сергей Косторной, которого зачастую называют «кумом Ванги», заявил, что 2023 год будет непростой. Основываясь на предсказаниях легендарной Ванги, он предрёк множество неприятностей. Тяжело россиянам придётся как минимум до конца марта.
Непростой период Косторной связывает с завершением года Золоторогого Тура по славянскому календарю.
С приходом Огнегривого Коня события в мире пронесутся слишком стремительно. Начнётся настоящая борьба добра и зла.
В 2023 году, по словам Косторного, многие из правителей Европы будут свергнуты. Начнётся развал Евросоюза и НАТО, также с России начнут снимать санкции.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram