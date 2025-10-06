Ковчег с частицей мощей целителя Пантелеимона прибудет в Рязань

Верующие Рязани получат возможность поклониться православной святыне: в Крестовоздвиженский храм Дашково-Песочни будет принесён ковчег с частицей мощей великомученика и целителя Пантелеимона. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Ковчег со святыней доставят из Богословского монастыря. Он будет находиться в Крестовоздвиженском храме с 10 октября по 7 ноября.

Великомученик Пантелеимон является одним из самых почитаемых святых. Ещё при жизни он прославился как целитель, который безвозмездно лечил больных, обходил темницы и помогал нуждающимся.

Он особо почитается за помощь в исцелении телесных и душевных болезней.