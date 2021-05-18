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Вторник, 18 мая, 2021
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Костромичей предупредили об аномальной погоде

Никита Брыкин
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Синоптики сообщили, что в Костромской области на несколько дней установилась аномальная жара, пишет портал «Kostroma.Today».

По прогнозу специалистов, такая погода продержится как минимум до четверга. Ожидается, что среднесуточная температура будет на двенадцать градусов выше нормы.

В этой связи костромичей призывают беречь себя, чтобы избежать солнечного удара.

В департаменте региональной безопасности региона уточнили, что на прошлой неделе зафиксировали повышение температуры на десять градусов выше нормы.

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