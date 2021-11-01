Корреспондент 7info рассказал в материале для федерального портала, как исследовать Рязань за выходные

Корреспондент 7info Никита Брыкин рассказал в материале для РИА Новости, как исследовать самые популярные достопримечательности Рязанской области за выходные. Статью СМИ разместило 1 ноября.

Для путешествия Никита выбрал популярные туристические точки региона: село Константиново, Старожиловский конезавод и Касимов. Путь из Москвы к ним лежит через Зарайск и маленькие рязанские сёла с интересными достопримечательностями.

Напомним, статью о том, куда можно отправиться в Рязани в выходные, ранее писал сайт 7info.