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Вторник, 2 ноября, 2021
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Корреспондент 7info рассказал в материале для федерального портала, как исследовать Рязань за выходные

7info7

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Корреспондент 7info Никита Брыкин рассказал в материале для РИА Новости, как исследовать самые популярные достопримечательности Рязанской области за выходные. Статью СМИ разместило 1 ноября.

Для путешествия Никита выбрал популярные туристические точки региона: село Константиново, Старожиловский конезавод и Касимов. Путь из Москвы к ним лежит через Зарайск и маленькие рязанские сёла с интересными достопримечательностями.

Напомним, статью о том, куда можно отправиться в Рязани в выходные, ранее писал сайт 7info.

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