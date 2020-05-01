В Рязани снова выявлено более 40 случаев COVID-19

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В пятницу, 1 мая, в Рязанской области выявлено ещё 43 случая заболевания коронавирусом. Ещё 98 случаев находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Об этом сообщает опергруппа правительства региона.

Таким образом, с начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 923 человек.

Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме.

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