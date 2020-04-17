В Рязанской области коронавирус выявлен у 19 детей

7info 2

Почта России в Рязанской области открыла вакансии для сотрудников предприятий, приостановивших свою деятельность

Новости Рязани
В связи с увеличением спроса на услуги доставки Почта России расширила число вакансий в почтово-логистической сфере. – УФПС...
Узнать больше

Рязанские аграрии приступили посадке картофеля

Новости Рязани
По состоянию на 17 апреля в Рязанской области весенний сев проведён на 44%. В том числе: яровые зерновые культуры посеяны на площади...
Узнать больше

Молодые мужчины пошли на преступление, чтобы приехать к знакомому в Рязань

Новости Рязани
В Ряжском районе сотрудники полиции оперативно раскрыли угон автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. Жертвой...
Узнать больше
-

По данным на 13.30 пятницы, 17 апреля, в Рязанской области выявлено 217 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет – 76 человек (и 10 условно подтверждённых); от 46 до 64 лет – 58 человек (и 16 условно подтверждённых);
от 65 до 80 лет – 25 человек (и 5 условно подтверждённых).

Шестеро больных коронавирусом старше 80 лет – 6 человек.

Среди заболевших есть и дети – 19 человек заражены (9 месяцев, двое по 2 года, 4, двое по 8 лет, 9, 11, трое по 12, двое по 13 и 16, 15, трое по 17 лет). Ещё у двоих диагноз условно подтверждён.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Что произошло в районах Рязанской области? Обзор от РИА «7 новостей»

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор новостей этой недели из разных уголков Рязанской области. В Шиловском районе полицейские заметили в...
Узнать больше

В Рязани начали санитарную обработку города

Новости Рязани
В субботу, 18 апреля, в Рязани пройдёт масштабная уборка города и обработка его от коронавируса. Об этом сообщалось ранее. 
Узнать больше

Оперативные данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По состоянию на 08.30 субботы, 18 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что произошло в районах Рязанской области? Обзор от РИА «7 новостей»

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор новостей этой недели из разных уголков Рязанской области. В Шиловском районе полицейские заметили в...
Узнать больше

Апрель, снег, солнце. Instagram-обзор

Новости Рязани
Снег и солнце в апреле? Сегодня погода удивила рязанцев неожиданными изменениями и яркими красками. Необычную красоту многим удалось запечатлеть на снимках и...
Узнать больше

В Рязани целый день не будет работать общественный транспорт

Новости Рязани
В субботу, 18 апреля, в Рязани не будет работать общественный транспорт. Об этом сообщается на сайте администрации города.  Решение...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Финансовая картинная галерея

Акценты
Выходы из дома ограничены, а решение финансовых вопросов не терпит отлагательств? Пришло время активно использовать возможности удаленных сервисов кредитных организаций и раз...
Узнать больше

Станислав Кузнецов: коронавирус породил новые схемы мошенничества

Акценты
Коронавирус стал темой номер один не только для мировых СМИ, но и для мошенников, которые используют сложившуюся ситуацию в своих целях, говорит...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. К 925-летию любимого города

Акценты
РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим трудом, творчеством, героизмом.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Мужчина изнасиловал девочку на глазах у друзей в Кузбассе

Что произошло в районах Рязанской области? Обзор от РИА «7 новостей»

Попавшийся на взятке чиновник в Хакасии строил роскошный особняк