В Рязанской области коронавирус выявлен у 19 детей

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По данным на 13.30 пятницы, 17 апреля, в Рязанской области выявлено 217 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет – 76 человек (и 10 условно подтверждённых); от 46 до 64 лет – 58 человек (и 16 условно подтверждённых);

от 65 до 80 лет – 25 человек (и 5 условно подтверждённых).

Шестеро больных коронавирусом старше 80 лет – 6 человек.

Среди заболевших есть и дети – 19 человек заражены (9 месяцев, двое по 2 года, 4, двое по 8 лет, 9, 11, трое по 12, двое по 13 и 16, 15, трое по 17 лет). Ещё у двоих диагноз условно подтверждён.