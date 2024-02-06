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Кому 7 февраля будет помогать Ангел-хранитель? Необычные приметы дня

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Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
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7 февраля православные христиане вспоминают Григория Богослова. В истории христианства он – выдающаяся личность. Святой Григорий ещё до рождения был посвящен своей матерью Господу. Его проповеди стали эталоном глубины и смысла, многие его высказывания пережили столетия и стали крылатыми.

В народном календаре 7 февраля – Григорьев день. Сегодня принято благодарить близких за хорошие дела и совершать добрые поступки.

Что нужно и что нельзя делать 7 февраля? К каким приметам стоит прислушаться?

Что можно и что нельзя делать в Григорьев день?

Сегодня обязательно стоит отблагодарить тех, кто когда-либо помогал вам. Считается, что душевная благодарность вернётся человеку в двойном размере.

О своих добрый делах рассказывать не стоит. Хвалебные речи в свой адрес могут обернуться большим несчастьем.

Григорий Богослов помогает всем, у кого возникли проблемы в работе, кто не может продвинуться по карьерной лестнице, у кого появились недопонимания с начальством и коллективом. Чтобы достигнуть гармонии в труде, нужно 7 февраля помолиться святому.

Также в Григорьев день молятся за тех, кто поддался искушение. Это может быть и роман на стороне, и получение взятки, и многое другое.

Не стоит делать комплименты незамужней девушки, так можно её сглазить.

Народные приметы 7 февраля

  • Какой день с утра и до обеда, таким будет лето. Если идёт снег, жди много дождей, если светит солнце – лето будет жарким;
  • К Григорьеву дню выпало много снега – будет много хлебов;
  • Дубрава почернела – к оттепели.

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