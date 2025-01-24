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Фото: НТВ
Кино и ТВ

«Комната культуры» станет гостем «Квартирника НТВ у Маргулиса»

Алексей Самохин

В эту субботу, 25 января, гостем программы «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) станет молодой российский рок-коллектив «Комната культуры». Об этом сообщает пресс-служба телеканал. 

Телеканал НТВ продолжает серию атмосферных «Квартирников» камерным концертом группы «Комната культуры». Коллектив был основан 28 марта 2022 года уроженцами Барнаула Женей Трофимовым и Романом Рудыкой. Дебютный альбом группы «Кассета с тремя сторонами» стал открытием в жанре поп-рока, а их песня «Поезда» – гимном путешественников и закрепилась на лидирующих местах в многочисленных чартах. Солист коллектива – Женя Трофимов – участник и победитель музыкальных телепроектов, а также автор песен многих известных артистов. Кроме него в состав «Комнаты культуры» входят: гитарист и по совместительству вокалист Роман Рудыка, гитаристы Вячеслав Климашин и Тимофей Гураль, а также барабанщик Владимир Васильковский.

В гостях у Евгения Маргулиса музыканты исполнят свои лучшие композиции, такие как «Ночь», «Море», «Первая любовь», а также свой главный хит «Поезда» и многие другие. Кроме того, члены рок-коллектива расскажут о творчестве и любви.

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© Информационное агентство 7info

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