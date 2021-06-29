Коммунисты обвинили брянского губернатора Богомаза в трусости

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Депутаты-коммунисты обвинили губернатора Брянской области Александра Богомаза в трусости, передает телеканал «Городской».

Причиной этому стало выступление главы региона на заседании Брянской областной думы. Однако на нем не смогли присутствовать некоторые парламентарии из КПРФ.

Так, Константин Павлов и Андрей Архицкий находились на съезде партии в Москве.

«Материалы не присылали. Это простая трусость», – считает Павлов.

Коммунисты отметили, что выступление Богомаза не значилось в повестке дня. По их мнению, чиновник испугался неудобных вопросов.