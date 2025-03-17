Кого могут законно лишить половины пенсии

Законное списание пенсионных средств с банковской карты возможно в случае наличия долгов, а также в рамках договорённости с банком. Об этом агентству «Прайм» рассказал ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.
Как проходит взыскание?
Если взысканием занимается судебный пристав, он возбуждает исполнительное производство и направляет в банк постановление об обращении взыскания на денежные средства.
Согласно закону «Об исполнительном производстве», максимальный размер удержания не может превышать 50% от поступающих на счёт денежных средств. Однако есть исключения:
- при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей;
- возмещении вреда, причинённого здоровью;
- компенсации в связи со смертью кормильца;
- возмещении ущерба, причинённого преступлением.
В этих случаях удержания могут достигать 70% от дохода должника.
Черкасов отметил, что такие ограничения применяются только к доходам, например, пенсии или заработной плате. Если же третье лицо переводит деньги на пенсионную карту, например, в качестве возврата по договору займа, то удержанию может подлежать вся сумма.
Право на сохранение прожиточного минимума
С февраля 2022 года у должников появилось право сохранять доход не ниже прожиточного минимума. Однако этот механизм носит заявительный характер.
По умолчанию при удержании денег по исполнительным документам действуют лимиты в 50% или 70%. Чтобы сохранить сумму в размере прожиточного минимума, должник должен подать заявление.
Он может выбрать:
- общий прожиточный минимум для трудоспособного населения по России;
- прожиточный минимум для определённой социальной группы в своём регионе.
Если удержание осуществляется судебным приставом, заявление нужно подавать ему. Если исполнительный документ направлен в банк напрямую взыскателем, то заявление подаётся в банк.
Важно: право на сохранение прожиточного минимума не применяется в случаях взыскания:
- алиментов на несовершеннолетних детей;
- возмещения вреда здоровью;
- компенсации в связи со смертью кормильца;
- ущерба, причинённого преступлением.
Безакцептное списание средств
В некоторых случаях списание может производиться без согласия клиента — это так называемый механизм безакцептного списания.
Примеры таких ситуаций:
- Кредитный договор — банк вправе списывать деньги с пенсионной карты в счёт ежемесячных платежей.
- Комиссия за обслуживание — удерживается на основании договора с банком.
- Автоплатежи за услуги — например, оплата мобильной связи или ЖКХ.
При безакцептном списании действует принцип свободы договора — условия и порядок списаний определяются соглашением между клиентом и банком.