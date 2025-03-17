Кого могут законно лишить половины пенсии

Законное списание пенсионных средств с банковской карты возможно в случае наличия долгов, а также в рамках договорённости с банком. Об этом агентству «Прайм» рассказал ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

«Задолженность может иметь разную природу: долги по коммунальным платежам, кредитным договорам, налогам, взыскание ущерба от затопления квартиры или ДТП и другие случаи. Взыскание производится на основании исполнительного документа, который может быть направлен либо судебному приставу, либо напрямую в банк, где у должника открыт счёт», — объяснил юрист.

Как проходит взыскание?

Если взысканием занимается судебный пристав, он возбуждает исполнительное производство и направляет в банк постановление об обращении взыскания на денежные средства.

Согласно закону «Об исполнительном производстве», максимальный размер удержания не может превышать 50% от поступающих на счёт денежных средств. Однако есть исключения:

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при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей ;

; возмещении вреда, причинённого здоровью ;

; компенсации в связи со смертью кормильца ;

; возмещении ущерба, причинённого преступлением.

В этих случаях удержания могут достигать 70% от дохода должника.

Черкасов отметил, что такие ограничения применяются только к доходам, например, пенсии или заработной плате. Если же третье лицо переводит деньги на пенсионную карту, например, в качестве возврата по договору займа, то удержанию может подлежать вся сумма.

Право на сохранение прожиточного минимума

С февраля 2022 года у должников появилось право сохранять доход не ниже прожиточного минимума. Однако этот механизм носит заявительный характер.

По умолчанию при удержании денег по исполнительным документам действуют лимиты в 50% или 70%. Чтобы сохранить сумму в размере прожиточного минимума, должник должен подать заявление.

Он может выбрать:

общий прожиточный минимум для трудоспособного населения по России;

для трудоспособного населения по России; прожиточный минимум для определённой социальной группы в своём регионе.

Если удержание осуществляется судебным приставом, заявление нужно подавать ему. Если исполнительный документ направлен в банк напрямую взыскателем, то заявление подаётся в банк.

Важно: право на сохранение прожиточного минимума не применяется в случаях взыскания:

алиментов на несовершеннолетних детей;

возмещения вреда здоровью;

компенсации в связи со смертью кормильца;

ущерба, причинённого преступлением.

Безакцептное списание средств

В некоторых случаях списание может производиться без согласия клиента — это так называемый механизм безакцептного списания.

«Простыми словами, клиент банка, подписывая договор, заранее даёт согласие на списание денежных средств», — пояснил Черкасов.

Примеры таких ситуаций:

Кредитный договор — банк вправе списывать деньги с пенсионной карты в счёт ежемесячных платежей.

— банк вправе списывать деньги с пенсионной карты в счёт ежемесячных платежей. Комиссия за обслуживание — удерживается на основании договора с банком.

— удерживается на основании договора с банком. Автоплатежи за услуги — например, оплата мобильной связи или ЖКХ.

При безакцептном списании действует принцип свободы договора — условия и порядок списаний определяются соглашением между клиентом и банком.