Глава Калужской области Владислав Шапша объяснил появление поста в своем телеграм-канале на китайском языке.

Публикация появилась на его странице накануне. Губернатор пояснил, что ее никто не взламывал.

«Я опубликовал историю о китайских студентах, которые учатся в Калуге и изучают русский язык. А чтобы эту историю могли прочитать их друзья в Китае, которые пока еще не знают русского языка, мы продублировали пост, переведя его на китайский», – рассказал Шапша.

Глава региона отметил, что чем больше друзей у Калужской области, тем лучше.