Вторник, 14 марта, 2023
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Калининградцы пожаловались Алиханову на отсутствие общественного транспорта

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Жители Северной горы в Калининграде пожаловались губернатору Антону Алиханову на проблемы с работой общественного транспорта, написал «Клопс».

По словам одной из горожанок, в микрорайон формально ходят три автобусных маршрута: №14, №25 и №4. Фактически по расписанию ездит только первый. В итоге люди вынуждены стоять в ожидании транспорта до полутора часов.

«От мысли, что надо идти на автобус, начинается нервный тик, потому что не знаешь, сколько придется его ждать. Домов и алкомаркетов понастроили в огромном количестве, жителей очень много, а транспорта нет», – возмутилась женщина.

В итоге многие вынуждены ездить с пересадками. Калининградцы составили петицию и сейчас собирают подписи.

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