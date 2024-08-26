26 августа отмечают сразу несколько праздников и памятных событий. На этот день выпадают Международный день актера, День признания независимости Абхазии и Южной Осетии, праздник в честь иконы Божией Матери «Страстная», День явления Кришны и славянский праздник Тихон Страстной, пишут «Известия».

Праздники 26 августа

Международные праздники 26 августа

Международный день актера

Международный день актера (Dia Internacional del Actor) отмечается в этот понедельник. Этот праздник связан с древнеримским актером Генезием, который, исполняя роль Спасителя на сцене, настолько проникся образом, что уверовал в Христа. Это произошло в III веке, и Генезия признали еретиком, после чего казнили. Позже Католическая церковь объявила его святым и покровителем театра. В честь Генезия 26 августа был учрежден День актера.

День благодарности собаке

Также 26 августа в мире празднуют День благодарности собаке (Dog Appreciation Day). Этот добрый праздник был учрежден в 2004 году в США по инициативе зоозащитницы Колин Пейдж. Изначально он отмечался как Национальный День Собаки (National Dog Day), но вскоре стал международным. Цель праздника — выразить благодарность собакам, верным спутникам и лучшим друзьям человека.

Национальные праздники 26 августа

День признания независимости Абхазии и Южной Осетии

26 августа 2008 года Россия первой признала независимость двух республик, ранее входивших в состав Грузии. Впоследствии их независимость признали Никарагуа, Венесуэла, Сирия и другие страны. В то же время страны ЕС и США отказались признать независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Ранее жители этих республик неоднократно выражали желание обрести независимость, что было подтверждено референдумами.

День явления Кришны

В Индии 26 августа празднуется День явления Кришны (Krishna Janmashtami). Этот праздник отмечается по всей стране и является всенародным. Название происходит от слов «джанма» (рождение) и «аштами» (восьмой день убывающей Луны). Именно в этот день более 5 тысяч лет назад на Землю пришел Кришна, чтобы передать людям священную «Бхагавад-гиту». В этот день в Индии проходят пышные празднования с песнопениями и молитвами, посвященными Кришне.

Церковные праздники 26 августа

Праздник иконы Божией Матери «Страстная»

26 августа православная церковь отмечает праздник в честь иконы Божией Матери «Страстная». Икона получила свое название из-за изображения Ангелов с орудиями страстей Господних рядом с ликом Богородицы. Почитание этой иконы совершается ежегодно в этот день, напоминая о перенесении образа из села Палицы в Москву в 1641 году.

День памяти святителя Тихона Задонского

В этот день церковь также вспоминает святителя Тихона Задонского. Тихон был выдающимся просветителем XVIII века, активно участвовавшим в строительстве школ и храмов, а также в обращении раскольников в православие.

Народный праздник 26 августа

Тихон Страстной

В народной традиции 26 августа называется Тихон Страстной. Название связано с иконой Божией Матери «Страстная», которую почитают в этот день. Праздник отмечался спокойно, в этот день занимались домашними делами и хозяйством. Также в этот день наблюдали за природой, чтобы предсказать будущий урожай.

Что нельзя делать 26 августа:

Не предаваться унынию и не вспоминать прошлое, чтобы не впасть в печаль.

Не принимать в дар белые полотенца, что считается к тяжелой болезни.

Не спать на двух подушках одновременно, чтобы избежать проблем в личной жизни.

Не конфликтовать и не ссориться с близкими, так как будет сложно помириться.

Кто родился 26 августа

Антуан Лавуазье (1743) — французский естествоиспытатель, основоположник современной химии.

— французский естествоиспытатель, основоположник современной химии. Джеймс Франк (1882) — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии.

— немецкий физик, лауреат Нобелевской премии. Мать Тереза (1910) — католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира.

— католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира. Петр Тодоровский (1925) — советский режиссер, оператор и актер.

— советский режиссер, оператор и актер. Маколей Калкин (1980) — американский актер, известный по фильму «Один дома».

— американский актер, известный по фильму «Один дома». Ксения Сухинова (1987) — российская модель, обладательница титулов «Мисс Россия» (2007) и «Мисс мира» (2008).

Именины 26 августа

Мужчины: Тихон, Константин, Максим, Иван, Василий, Николай, Серафим.

Тихон, Константин, Максим, Иван, Василий, Николай, Серафим. Женщины: Ксения, Евдокия.

Лунный календарь на 26 августа

26 августа Луна находится в фазе убывания. Астрологи предупреждают о возможном снижении жизненной энергии и обострении старых проблем и заболеваний. Рекомендуется посвятить день решению насущных вопросов и избегать физической и эмоциональной перегрузки.

Люди, рожденные 26 августа, принадлежат к знаку Дева. Они известны своим трудолюбием, целеустремленностью и способностью преодолевать трудности, а также духовностью и милосердием к другим.