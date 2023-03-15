Многие россияне не знают о дополнительных региональных и федеральных выплатах на детей и не в курсе, как их получить. Life рассказал о неочевидных выплатах, установленных для семей с детьми, о которых вы, возможно, не знали, но имеете на них право.

Речь идёт о региональном материнском капитале. В Рязанской области его размер составляет 82 197,50 руб. Региональный материнский капитал предоставляется семьям не только на третьего, но и на каждого последующего ребенка. При этом его выдают независимо от среднедушевого дохода семьи.

С 1 января 2023 года расширены возможности использования средств материнского капитала. Их можно реализовать на платные услуги по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (например, функциональные кресла, лестничные подъемные устройства, приборы для письма алфавитом Брайля и т.д.), на компенсацию затрат на проведение ремонта жилых помещениях в Рязанской области даже если оно не в собственности. Также средства регионального маткапитала можно направить на приобретение или строительство жилья, обеспечение инженерными коммуникациями жилых домов, на оплату медицинских услуг, оказанных детям.

Далеко не во всех субъектах России есть региональный материнский капитал. Но это вовсе не значит, что семьи с детьми там могут рассчитывать на федеральные выплаты. Для каждого региона существует свой перечень выплат, который нужно уточнять в отделах соцзащиты. Например, в Москве независимо от получения федеральных выплат при рождении ребёнка можно получить предоставляют единовременную выплату на возмещение расходов в связи с рождением или усыновлением ребёнка (6945 рублей — на первого ребёнка и 18 307 рублей — на второго и последующих детей); бесплатный набор вещей для новорождённых либо деньги в размере 20 000 рублей. В Рязанской области все мамы независимо от дохода семьи могут получать единовременную выплату из бюджета при рождении ребёнка. Ключевое условие – малыш должен родиться на территории нашего региона. Чтобы получить её, в течение 3 месяцев с момента рождения ребёнка необходимо обратиться с заявлением на предоставление выплаты в любой офис МФЦ. Стандартный размер выплаты – 20 тысяч рублей, если возраст родителей менее 25 лет – 50 тысяч. Выплату предоставят на каждого рождённого ребёнка дополнительно ко всем действующим мерам поддержки.

Часто будущие родители забывают о пособии, которое полагает при постановке беременной на учёт в женской консультации. Государство заинтересовано, чтобы дети рождались здоровыми, поэтому для того, чтобы женщины вставали на учёт на ранних сроках беременности, предусмотрено специальное пособие. При постановке на учёт до 12 недель могут выплатить до 50% от величины прожиточного минимума в регионе.

В столице всем беременным с московской регистрацией, вставшим на учёт в клиники в срок до 20 недель беременности, дополнительно заплатят 690 рублей.

Стоит помнить, что после появления ребёнка государство готово компенсировать родителям часть затрат, и эти деньги может получить любой из родителей независимо от того, кто именно уйдёт в отпуск по уходу за ребёнком. Выплата положена всем, даже безработным. С 1 февраля 2023 года эта федеральная выплата составит 22 909 рублей 03 копейки.

Существует выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания. Такая выплата положена не всем, а только детям одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих службу по призыву, многодетных или студенческих семей. Размер выплаты — 854 рубля, для студенческих семей — 2369 рублей.

Также есть выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни. Данная ежемесячная компенсация выплачивается на детей до 16 лет, если они из семей одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих службу по призыву, либо если один из родителей уклоняется от выплаты алиментов. Размер выплаты — 759 рублей.