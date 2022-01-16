Как найти надежный автосервис и не пожалеть о сделанном выборе?

Поломка автомобиля, микроавтобуса или мотоцикла — довольно распространенное явление. Капризы погоды и изъяны отечественных дорог только усиливают частоту этих неприятных происшествий. Чтобы отремонтировать машину, безусловно, требуется один, а порой и несколько опытных специалистов. Но отыскать надежную мастерскую – далеко не самая простая задача. О том, по каким критериям стоит искать приличный автосервис, мы расскажем в этом небольшом обзоре.

Встреча по одежке

Для начала стоит прислушаться к рекомендациям родных и друзей, а также к отзывам в интернете. Правда стоит учесть, что в сети преобладают негативные отклики, ведь обругать многим согражданам гораздо легче, чем поблагодарить.

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Если вы уже нашли подходящую фирму, то обратите внимание на внешние атрибуты автоцентра.

Внимательно взгляните на внешний фасад, зону приемки, зону ожидания автомобиля. Как лежит инструмент — разбросан по полу или аккуратно чистый разложен на верстаках. Чистота и аккуратность – один из важных признаков культуры производства.

На специальном информационном стенде или в свободном доступе должны находиться сертификат и лицензия, которые подтверждают право на оказание предложенных услуг, чтобы каждый клиент должен удостовериться в законности осуществляемой деятельности.

Существенный плюс автомастерской — наличие у сотрудников опрятной и аккуратной формы, которая удобна для проведения ремонтных работ.

— Обязательно проследите за тем, как оформляются документы, — поясняет автомеханик с 24 летним стажем, совладелец одного из рязанских автотехцентров Валерий Бурляев. На выполнение услуги должен быть составлен договор, который предусматривает возможные гарантии и условия работы. Все документы составляются ясным языком, в них указываются виды работ, сроки выполнения, а также имена и фамилии ответственных за ремонт сотрудников. Следите за тем, чтобы в договоре были обозначены все условия, на которых машина принимается в ремонт, а также сдается обратно своему владельцу.

Гарантированный комфорт

В идеале после проведенного ремонта должен быть оформлен и подписан обеими сторонами акт выполненных работ, где указывается оговоренные гарантии. Так, например, на замененные детали гарантийный срок не может быть меньше 3 месяцев, а на покраску он должен составлять как минимум год. На многие запчасти солидные производители дают двухлетнюю гарантию, а на кузовные работы сервисы с репутацией обещают трехлетнюю надежность.

— Если вам нужны услуги по покраске автомобиля, то обязательно поинтересуйтесь, возможна ли, скажем, компьютерная подборка цветов, — советует Валерий Бурляев. Бывают случае, когда нужно закрасить, всего лишь одну царапину.При таком раскладе определить цвет на глаз просто невозможно, верно подобрать цветовую гамму удастся лишь с помощью компьютерной графики.

Дилер или дядя Юра?

Естественно, одним из ключевых факторов выбора автосервиса является его ценовая политика

Услуги официального дилера производителя вашего автомобиля стоят дороже, чем в независимом сервисе или в гараже «у дяди Юры». Но стоит учесть, что «официалы» напрямую работают с заводами-изготовителями автомобилей, а значит, используемые детали качественные и имеют свой сертифицированный номер. Такому автосервису не страшен любой вид ремонта, специалисты всегда справятся с поставленной задачей. Работники подобного предприятия регулярно проходят аттестацию и сдают экзаменационные проверки на разные виды ремонтных работ машины.

Если мы говорим о небольших автомастерских, которые нередко размещаются в гаражах то цены здесь существенно ниже, чем у дилера

Но ремонт у таких специалистов — рискованная затея Гарантия на замененные детали здесь не предусмотрена, однако среди механиков в таких автосервисах можно встретить отличных специалистов с большим опытом работы.

Коварство и любовь к клиенту

Если работники мастерской просят вас оставить технический паспорт на автомобиль, к их услугам лучше не прибегать. Подобное требование незаконно и не имеет никаких оснований.

Если работник автосервиса начинает говорить, что для автомобиля требуется затратный ремонт, и в дальнейшем суммы работ будут расти, такую организацию следует также обходить стороной. Вполне возможно, служащие сервиса выманивают у клиента дополнительные деньги на не всегда нужные услуги.

Если вам, не видя вашего автомобиля, заявляют стоимость работ, то она будет не более чем примерной. Доверять такому расчету нельзя.

И еще раз об отзывах. Дело не только в том, какие отклики преобладают, а как сервис реагирует на эти замечания. Если вы видите, что сервис на них плюет или начинает искать виноватых вместо того, чтобы разбираться в ситуации, то, наверное, не стоит обращаться в такую мастерскую.

Практика показывает ,что репутация автосервиса создается из мелочей и именно на них и нужно обращать внимание, чтобы составить представление о фирме.. Если хозяин мастерской заинтересован в долгосрочном пребывании на рынке, ни одна из перечисленных в этой статье деталей не будет упущена.

Помните, что уважительность персонала к вам и вашему автомобилю должна быть во всем.