Кадры «страшных» пожаров под Рязанью появились в Сети

В социальных сетях рязанцы делятся кадрами пожаров, происходящих из-за поджогов сухой травы. Видео, снятые в тёмное время суток, получаются по-настоящему страшными.

В частности, священник Дмитрий Фетисов разместил ВКонтакте видео о пожаре в пойме Оки.

— Какие-то варвары подожгли сухую траву в пойме Оки. Безумцы… — пишет Фетисов.

Ещё один пожар произошёл в Рыбновском районе вблизи деревни Высокое. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о загорании сухой травы поступило 24 марта в 20:11. На месте происшествия работало 2 единицы техники, 4 человека.

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Отметим, что дым от горящих полей бывает хорошо виден в Рязани.

По данным МЧС, за прошлую неделю в Рязанской области зарегистрировано 62 загорания сухой травянистой растительности.