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Четверг, 16 декабря, 2021
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К поискам рязанки Елены Логуновой привлекли следователя Дмитрия Плоткина

Александр Ильин
Фото: издательство "Пресса".

Бывшего рязанского следователя Дмитрия Плоткина привлекли к расследованию дела об исчезновении Елены Логуновой, сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на адвоката Максима Калинова. 

Юрист отметил, что работа Плоткина по делу только началась, недавно он посетил следственный комитет. 

По словам Калинова, Дмитрий Моисеевич привнёс «много интересных моментов», рассказав своё видение произошедшего. Как считает адвокат, экс-следователя будут привлекать к делу и в дальнейшем. 

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Ранее Детектив Шумякина рассказала, почему остановила поиски Елены Логуновой.

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