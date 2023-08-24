К 245-летию образования Рязанской губернии в Горьковке открылась выставка

24 августа в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялось открытие выставки «Рязанская губерния в контексте российской истории», посвящённой 245-летию образования Рязанской губернии. Организаторами выставки являются Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, Российский государственный исторический архив, Государственный архив Рязанской области, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, Рязанское отделение Союза художников России.

Открытие сопровождалось выступлением песенного ансамбля, который исполнил несколько композиций о Рязани и Рязанской области. А затем организаторы рассказали о том, как удалось реализовать столь масштабный проект, поделились мнениями о том, как важно сохранить изначальную историю родного края и при этом не поддаться ложным фактам, непроверенной информации.

—То, что в рамках Форума древних городов эта выставка открывается почти в самый первый день, является большим событием. Мы готовились к этому очень долго. На выставке представлены только подлинные документы, и мы благодарим всех, кто дал возможность всё это организовать. На выставке будут работать экскурсоводы. Экскурсии проходят на бесплатной основе. Нам покажут нашу великую историю, — поделилась заместитель директора Горьковки Светлана Винокурова

Об истории возникновения Рязанской губернии посетителям выставки расскажут представленные экспонаты. Здесь можно собственными глазами ознакомиться с подлинными документами эпохи правления Екатерины II и современными историческими исследованиями, рассмотреть все детали территориальной карты Рязанщины, схемы уездных городов, разглядеть облик рязанского края в фотографиях, произведениях графики и живописи.

Выставка будет открыта до 24 сентября.