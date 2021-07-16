К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Екатерины Рябовой выпущен почтовый конверт

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В почтовое обращение вышел художественный маркированный конверт, посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Екатерины Васильевны Рябовой, которая родилась 14 июля 1921 г. в г. Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области.

Издание почтовых карточек и конвертов с изображением исторических мест родного края и знаменитых земляков в Рязанской области стало традицией. Почтовые конверты с изображением Екатерины Рябовой можно приобрести во всех отделениях почтовой связи Рязанской области.

Екатерина Васильевна — советский лётчик, участница Великой Отечественной войны, штурман эскадрильи 46-го гвардейского женского полка ночных бомбардировщиков 4-йвоздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант. Герой Советского Союза, кандидат физико-математических наук.

К январю 1945 года лётчица совершила 816 боевых вылетов на бомбежку живой силы и техники противника. Принимала участие в освобождении Кавказа, Тамани, Белоруссии,Польши.

В феврале 1945 года Екатерине Рябовой было присвоено звание Героя Советского Союза. 8 марта 1945 награду девушке вручил командующий 2-м Белорусским фронтом маршал Константин Рокоссовский.