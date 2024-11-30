Юный индийский пророк Абигья Ананд приехал в Россию и озвучил прогноз для нашей страны. Своим видением будущего РФ Ананд поделился в эфире передачи “Прямой эфир” на России 1.
Абигья Ананд обращает внимание: он обещал довольно-таки трудный 2024 год россиянам. Что касается 2025-го, то жить людям в России наконец-то станет проще. В 2026-м ситуация будет стремительно улучшаться.
В ближайшем будущем серьёзных потрясений в стране не будет. Жизнь наша пока будет проходить в том формате, как шла последние несколько лет. Важно сфокусироваться на работе, семье и вкладывать силы в будущие поколения.
Провидец заверяет: уже совсем скоро Россия начнёт возвращаться к былой славе. Ананд вспомнил, какой была Российская империя, которую все боялись и уважали. Сверхдержавой наша страна станет в течение двух десятилетий.