Юный индийский пророк Абигья Ананд приехал в Россию и озвучил прогноз для нашей страны. Своим видением будущего РФ Ананд поделился в эфире передачи “Прямой эфир” на России 1.

— Видим нисходящее созвездие Льва. Ещё у нас Юпитер — это хорошо для финансового будущего. Видим Марс на пороге, значит, будут проблемы, но не критичные, — так звучит астрологический прогноз от юного провидца для России на 2025 год.

Абигья Ананд обращает внимание: он обещал довольно-таки трудный 2024 год россиянам. Что касается 2025-го, то жить людям в России наконец-то станет проще. В 2026-м ситуация будет стремительно улучшаться.

В ближайшем будущем серьёзных потрясений в стране не будет. Жизнь наша пока будет проходить в том формате, как шла последние несколько лет. Важно сфокусироваться на работе, семье и вкладывать силы в будущие поколения.

Провидец заверяет: уже совсем скоро Россия начнёт возвращаться к былой славе. Ананд вспомнил, какой была Российская империя, которую все боялись и уважали. Сверхдержавой наша страна станет в течение двух десятилетий.