Юнус-Бек Евкуров и губернатор Павел Малков проинспектировали подготовку мобилизованных в Сельцах

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров совместно с губернатором Павлом Малковым проинспектировал на полигоне ВДВ в Сельцах подготовку граждан, призванных из запаса. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Они посетили практические занятия по огневой, тактической, медицинской подготовке, а также по вождению боевых машин. Тренировка на полигоне организована с учетом опыта, полученного в САР и в ходе специальной военной операции. Особое внимание было уделено подготовке младшего командирского состава и специалистов по связи.

Были проверены условия, в которых размещен личный состав, и заслушаны доклады начальника штаба ВДВ генерала-лейтенанта Анатолия Концевого и начальника Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. В. Ф. Маргелова полковника Руслана Евкодимова об организации курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям.

Речь также шла о поддержке граждан, призванных из запаса. По словам Павла Малкова, в регионе создан Совет по вопросам мобилизованных и их семей. Аналогичные органы сформируют в каждом муниципалитете. За каждой семьей мобилизованных рязанцев будет закреплен сотрудник местной администрации. Родители и супруги призывников получат карты «Забота», а дети в первую очередь будут зачисляться в детские сады. После возвращения бойцам предоставят бесплатную путевку в санаторий на 21 день.