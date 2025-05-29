«Это безобразие» — Павел Малков о застройке в Дядькове

Губернатор Рязанской области Павел Малков раскритиковал качество застройки в Дядькове. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Во время рабочей поездки в Рязанский округ 28 мая на встрече с главой Борисом Ясинским губернатор обсудил развитие района. Продолжат реконструировать и строить соцобъекты, дороги и коммуникации. Район растёт и развивается, здесь живёт много молодёжи.

«Обратил внимание на застройку, которая сейчас идёт в Дядьково. Ряды многоэтажек и нет благоустройства, площадок, зелени. Дети вынуждены играть в строительном песке. Это безобразие, ситуацию надо менять. Будем встречаться с застройщиком, который с пренебрежением относится к жителям», — отметил Павел Малков.

Все вопросы и предложения зафиксированы. По ним будут работать.