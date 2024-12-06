Пятница, 6 декабря, 2024
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Эммануэль Пети: у Мбаппе нет друзей в «Реале», Беллингем его игнорирует

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Алексей Самохин
Изображение от jcomp на Freepik

Французский футболист Эммануэль Пети заявил, что Килиану Мбаппе сложно адаптироваться в мадридском «Реале» из-за одиночества. По словам Пети, нападающему не хватает поддержки и друзей в новом клубе, что негативно сказывается на его игре. Интервью бывшего игрока опубликовано на Goal.com, пишет «Газета.ру».

«Мбаппе очень одинок в „Реале“. Я видел, как Беллингем его игнорировал. Кажется, у Килиана нет ни помощи, ни настоящих товарищей в команде. К тому же его критикуют СМИ. Во Франции он теперь и вовсе стал врагом общества номер один после событий недавнего международного перерыва», — отметил Пети.

Несмотря на сложности, в текущем сезоне Ла Лиги Мбаппе провел 14 матчей, забив восемь голов. Однако личные и профессиональные обстоятельства не дают ему раскрыться в полной мере.

Напомним, Килиан Мбаппе официально стал игроком мадридского «Реала» 3 июня, перейдя из «ПСЖ» в статусе свободного агента. За французский клуб он выступал с 2017 года, завоевав множество трофеев и став ключевой фигурой команды.

Ситуация вокруг футболиста осложнилась и в личной жизни. 15 октября в СМИ появилась информация, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, якобы совершённом в одном из отелей Стокгольма. Его статус в расследовании обозначен как «обоснованно подозреваемый», что является самым низким уровнем подозрений. Сам нападающий категорически отверг обвинения, назвав их фейковыми.

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