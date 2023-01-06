Известный экстрасенс, которого часто называют «российским Нострадамусом» Зираддин Рзаев ответил на вопрос журналистов «Комсомольской правды» о сбежавших из России звёздах шоу-бизнеса.
По его словам, в 2023 году многие из них начнут возвращаться на родину. Но удастся это сделать далеко не всем. Так, один из деятелей культуры скончается за рубежом.
При этом Зираддин Рзаев не называет конкретных имён. Также он заявил, что 2023 год окажется более конкретным и ясным в отличие от своего предшественника. Но при этом обострится противостояние добра и зла.
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