Пятница, 6 января, 2023
7info7

Экстрасенс Зираддин Рзаев сообщил о скорой смерти сбежавшей из России звезды

На главнуюНовости мира

Известный экстрасенс, которого часто называют «российским Нострадамусом» Зираддин Рзаев ответил на вопрос журналистов «Комсомольской правды» о сбежавших из России звёздах шоу-бизнеса.

По его словам, в 2023 году многие из них начнут возвращаться на родину. Но удастся это сделать далеко не всем. Так, один из деятелей культуры скончается за рубежом.

– Не все, но многие вернутся. Вижу, что один из них оттуда уйдёт к Богу, – сказал Рзаев.

При этом Зираддин Рзаев не называет конкретных имён. Также он заявил, что 2023 год окажется более конкретным и ясным в отличие от своего предшественника. Но при этом обострится противостояние добра и зла.

– Россия борется со злом. В 2023 году возможно окончание СВО, – не исключает провидец.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/