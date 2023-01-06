Известный экстрасенс, которого часто называют «российским Нострадамусом» Зираддин Рзаев ответил на вопрос журналистов «Комсомольской правды» о сбежавших из России звёздах шоу-бизнеса.

По его словам, в 2023 году многие из них начнут возвращаться на родину. Но удастся это сделать далеко не всем. Так, один из деятелей культуры скончается за рубежом.

– Не все, но многие вернутся. Вижу, что один из них оттуда уйдёт к Богу, – сказал Рзаев.

При этом Зираддин Рзаев не называет конкретных имён. Также он заявил, что 2023 год окажется более конкретным и ясным в отличие от своего предшественника. Но при этом обострится противостояние добра и зла.

– Россия борется со злом. В 2023 году возможно окончание СВО, – не исключает провидец.