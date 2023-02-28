Вторник, 28 февраля, 2023
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Эксперты The Atlantic назвали варианты окончания конфликта на Украине

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Фото: Минобороны РФ

The Atlantic попросил экспертов спрогнозировать завершение украинского конфликта — и пришел к выводу, что никто ничего не понимает, сообщает телеграм-канал ПУЛ №3.

Разброс в сроках окончания боевых действий — от года до 15 лет, а сценарий с победой России до сих пор никто не желает рассматривать.

«Приготовьтесь к возможности длительного конфликта, меняющего форму, возможно, длящегося годы, даже десятилетие или больше. Посмотрите, как остальной мир относится к имперским амбициям Кремля. Ожидайте, что любое урегулирование путем переговоров будет хрупким и зависящим от вмешательства третьей стороны. И не ожидайте драматического финала, такого как российский ядерный взрыв на Украине или свержение Владимира Путина в России.

Примечательно, что как и год назад некоторые эксперты предсказывают решающую победу Украины над Россией, но никто не прогнозирует решающую победу России над Украиной».

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