Якутский штурмовик «в шоке», что ему так быстро дали звание Героя России

Штурмовик из Якутии, участник СВО Андрей Григорьев рассказал RT , что его удивила новость о присвоении ему звания Героя России.

В субботу об этом объявил президент России Владимир Путин.

«Я в шоке… Я не ожидал такого быстрого решения», — признался Григорьев.

Военный уточнил, что узнал о случившемся после звонка брата, который попросил его включить телевизор.

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Ранее глава Якутии Айсен Николаев подарил бойцу новый якутский нож.

Григорьев прославился победой в рукопашном бою с украинским десантником. Боец 39-й отдельной мотострелковой бригады одолел оппонента в схватке на ножах. В соцсетях разошлось видео, в котором якут позволил украинскому военному испустить дух и «дать уйти спокойно».