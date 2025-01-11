Якутский штурмовик «в шоке», что ему так быстро дали звание Героя России

Штурмовик из Якутии, участник СВО Андрей Григорьев рассказал RT, что его удивила новость о присвоении ему звания Героя России.
В субботу об этом объявил президент России Владимир Путин.
Военный уточнил, что узнал о случившемся после звонка брата, который попросил его включить телевизор.
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Ранее глава Якутии Айсен Николаев подарил бойцу новый якутский нож.
Григорьев прославился победой в рукопашном бою с украинским десантником. Боец 39-й отдельной мотострелковой бригады одолел оппонента в схватке на ножах. В соцсетях разошлось видео, в котором якут позволил украинскому военному испустить дух и «дать уйти спокойно».