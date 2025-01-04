Якутский боец рассказал о смертельной схватке с украинским военным на ножах

Боец из Якутии Андрея Григорьева рассказал РЕН ТВ о смертельной схватке с украинским военным в зоне СВО.
Якутский штурмовик уточнил, что бой имел место в селе Трудовое в ДНР. Незадолго до него при продвижении группы ВС России украинский пулеметчик смертельно ранил его друга.
Сначала украинский военный пытался склонить бойца сдаться в плен.
Григорьев ступил в схватку с боевиком ВСУ, используя свой якутский нож. Первый удар украинскому военному он нанес в ногу.
В итоге россиянин одержал победу, а украинский военный назвал его «лучшим бойцом в мире». Якут выполнил просьбу украинца оставить его и «дать уйти спокойно», сказав в конце ролика «Прощай, брат».