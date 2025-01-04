Якутский боец рассказал о смертельной схватке с украинским военным на ножах

Боец из Якутии Андрея Григорьева рассказал РЕН ТВ о смертельной схватке с украинским военным в зоне СВО.

Якутский штурмовик уточнил, что бой имел место в селе Трудовое в ДНР. Незадолго до него при продвижении группы ВС России украинский пулеметчик смертельно ранил его друга.

«По мне ударил FPV-дрон. Ранения были в области носа, глаза, уха. Осколочные ранения. Я зашел за сарай каменный», — отметил Григорьев.

Сначала украинский военный пытался склонить бойца сдаться в плен.

«Я заранее знал, что сдаваться не буду», — подчеркнул якутский штурмовик.

Григорьев ступил в схватку с боевиком ВСУ, используя свой якутский нож. Первый удар украинскому военному он нанес в ногу.

В итоге россиянин одержал победу, а украинский военный назвал его «лучшим бойцом в мире». Якут выполнил просьбу украинца оставить его и «дать уйти спокойно», сказав в конце ролика «Прощай, брат».