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Из-за стекловидного льда 165 рязанцев обратились в травмпункт БСМП за сутки

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Из-за стекловидного льда в травмпункт Рязанской БСМП за сутки обратились 165 человек. Статистикой поделился мэр Виталий Артемов на заседании областного правительства 14 февраля.

По его словам, в среднем в травмпункт обращаются около 100 человек в сутки, но 13 февраля, после ледяного дождя, это количество увеличилось на 60 человек.

Дирекция благоустройства продолжает бороться со льдом и снегом на улицах Рязани. Особое внимание уделяется маршрутам школьных автобусов, остановкам и тротуарам, рассказал Артемов.

При этом, к уборке тротуаров в спальных районах подключили и управляющие компании.

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