История портрета рязанской Игуменьи из коллекции Рязанского художественного музея

В Рязанском художественном музее проходит выставка «Мгновенье вечности», посвящённая его 110-летию. В рубрике «День шедевра» мы уже познакомили вас с эскизом Головина «Маленький Эйолоф». Сегодня расскажем о произведении нашего земляка — художника Н, Иванова » Портрет Евгении, игуменьи женского Казанского монастыря.

Фигура игуменьи написана в полный рост. Она облачена в чёрные одежды. Почти монохромный колорит картины по-особому красив. Мягкий отсвет передаёт шелест и переливы шёлка. Поблёскивает тщательно выписанный крест и чётки. Евгения происходила из древнего славянского рода, закончила Смольный институт. В обители, которой она управляла 30 лет, было открыто училище для девочек-сирот, больница, аптека. На её собственные средства был построен храм в честь иконы Казанской Божьей матери. Поверхность предметов на портрете почти осязаема, а тело,руки и лицо игуменьи как будто выточены из слоновой кости.

В постоянной экспозиции музея находится ещё одна работа мастера — картина «Вид на Старобазарную площадь в Рязани», о которой мы рассказывали в рамках рубрики День шедевра.