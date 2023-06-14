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История портрета рязанской Игуменьи из коллекции Рязанского художественного музея

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В Рязанском художественном музее проходит выставка «Мгновенье вечности», посвящённая его 110-летию. В рубрике «День шедевра» мы уже познакомили вас с эскизом Головина «Маленький Эйолоф». Сегодня расскажем о произведении нашего земляка — художника Н, Иванова » Портрет Евгении, игуменьи женского Казанского монастыря.

Фигура игуменьи написана в полный рост. Она облачена в чёрные одежды. Почти монохромный колорит картины по-особому красив. Мягкий отсвет передаёт шелест и переливы шёлка. Поблёскивает тщательно выписанный крест и чётки. Евгения происходила из древнего славянского рода, закончила Смольный институт. В обители, которой она управляла 30 лет, было открыто училище для девочек-сирот, больница, аптека. На её собственные средства был построен храм в честь иконы Казанской Божьей матери. Поверхность предметов на портрете почти осязаема, а тело,руки и лицо игуменьи как будто выточены из слоновой кости.

В постоянной экспозиции музея находится ещё одна работа мастера — картина «Вид на Старобазарную площадь в Рязани», о которой мы рассказывали в рамках рубрики День шедевра.

История портрета рязанской Игуменьи из коллекции Рязанского художественного музея
История портрета рязанской Игуменьи из коллекции Рязанского художественного музея
История портрета рязанской Игуменьи из коллекции Рязанского художественного музея
История портрета рязанской Игуменьи из коллекции Рязанского художественного музея

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