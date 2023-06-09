Использование льготной ставки для кредитов с условиями могут запретить

ЦБ планирует фактически ввести запрет на льготные ставки для банков, если они будут массово «неправильно» продавать кредиты с условиями (перевод зарплатного проекта, рефинансирование и т.п.) для получения минимального процента. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта, который касается полной стоимости кредита (ПСК), и ответа пресс-службы регулятора.

Центробанк подготовил большой пакет поправок ко второму чтению закона о потребкредите («Известия» ознакомились с документом). Изменения в большей степени относятся к ПСК. Одна из важнейших новелл касается использования льготной минимальной ставки, которую банки предлагают при выполнении заемщиком каких-то условий. Например, обещают гарантированно выдать деньги под 4%, если человек переведет в эту организацию зарплатный проект или рефинансирует в нем кредиты, представит залог или дополнительные данные о своем финансовом положении.

Часто заемщики, получив деньги под выгодный процент, забывают о том, что должны исполнить условия. Их настигает наказание в виде штрафных санкций, которые существенно удорожают кредит. Причем это происходит, даже если ставка не меняется.

Поправки в законопроект предусматривают решение этой проблемы — совет директоров ЦБ будет устанавливать долю заемщиков, которые не выполняют условия. Если она будет превышена каким-то банком, то регулятор может ввести для него запрет на использование минимальной ставки при расчете стоимости кредита.

«Если банк будет массово «неправильно» продавать кредиты, предлагая льготные ставки клиентам без ожиданий того, что они смогут выполнить условия для их получения, то банк будет обязан рассчитывать и раскрывать более высокую ПСК без учета льготной ставки», — сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Там пояснили, что ни банк, ни заемщик в случае оформления кредитов с условиями, конечно, не могут быть на 100% уверенными, что клиент захочет или сможет выполнить их для получения льготной ставки.

«Либо банк заведомо допускает мисселинг. Например, заемщик не планирует приобретение имущества, которое по условиям договора может быть передано в залог», — уточнили в ЦБ. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Услуга за услугой: минимальную ставку для кредитов с условиями могут запретить