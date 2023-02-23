Четверг, 23 февраля, 2023
7info

Иммунолог Ярцева: шансов выжить у Костомарова очень мало

На главнуюНовости мира
Изображение от snowing на Freepik

У находящегося в больнице олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова мало шансов выжить, заявила NEWS.ru врач-иммунолог Ирина Ярцева.

По словам специалиста, сейчас дать прогнозов никто не может. Ярцева считает, что с самого начала у него все пошло не так. Течение болезни слишком агрессивное. Врачи пытаются сделать невероятное, но шансов в таких случаях очень мало.

Иммунолог рассказала, что врачи помогают пациенту бороться, но не в состоянии регулировать за человека работу систем организма.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации