Иммунолог Ярцева: шансов выжить у Костомарова очень мало

У находящегося в больнице олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова мало шансов выжить, заявила NEWS.ru врач-иммунолог Ирина Ярцева.

По словам специалиста, сейчас дать прогнозов никто не может. Ярцева считает, что с самого начала у него все пошло не так. Течение болезни слишком агрессивное. Врачи пытаются сделать невероятное, но шансов в таких случаях очень мало.

Иммунолог рассказала, что врачи помогают пациенту бороться, но не в состоянии регулировать за человека работу систем организма.