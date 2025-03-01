Идущего по центру проезжей части человека заметили в Рязани

На Касимовском шоссе в Рязани засняли на видео человека, идущего прямо по середине проезжей части. Запись опубликовал телеграм-канал «Рязань».

Так как видео сделано со спины, непонятно, мужчина это или женщина.

Ранее пользователи соцсети сообщали о появлении в этом районе странной женщины.

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— В районе пл. Попова, ул. Попова, ул. Радиозаводская по середине проезжей части «дефилирует» женщина явно неадекватная. Одета нормально, в руках сумочка, на вид 45-50 лет, нарочито вышагивает «вальяжной» походкой и идёт в сторону встречных машин. Сигналящим машинам «строит рожи». Подобные выходки замечены уже неоднократно, — говорилось в сообщении.