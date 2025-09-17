«Хочет с одним, хочет с двумя»: адвокат взялся за дело об изнасиловании студентки в Калмыкии

Адвокат из Волгограда Виталий Григорьев взялся за дело об изнасиловании 19-летней студентки в Калмыкии, пишет V1.RU.

Инцидент произошел в селе Малые Дербеты. По словам девушки, ее вывезли в поле, где над ней надругались двое мужчин. При этом они утверждают, что все было по обоюдному согласию.

«Она настаивает, что ее запугали, надругались и теперь виновники пытаются избежать наказания всеми способами», — отметил Григорьев.

По его словам, информация, полученная при прохождении полиграфа, не является доказательством. Юрист охарактеризовал студентку как тихую и немногословную.

При этом адвокат обидчиков Карина Доржинова заявила, что противоправных действий в отношении девушки не совершали.

«Девушка уже взрослая, с кем хочет, с тем и делит «постель», хочет с одним, хочет с двумя — чисто ее инициатива», — сказала она.

Глава СК Александр Бастрыкин приказал местным следователям доложить ему о результатах проверки.