«Хочет с одним, хочет с двумя»: адвокат взялся за дело об изнасиловании студентки в Калмыкии

Адвокат из Волгограда Виталий Григорьев взялся за дело об изнасиловании 19-летней студентки в Калмыкии, пишет V1.RU.

Инцидент произошел в селе Малые Дербеты. По словам девушки, ее вывезли в поле, где над ней надругались двое мужчин. При этом они утверждают, что все было по обоюдному согласию.

«Она настаивает, что ее запугали, надругались и теперь виновники пытаются избежать наказания всеми способами», — отметил Григорьев.

По его словам, информация, полученная при прохождении полиграфа, не является доказательством. Юрист охарактеризовал студентку как тихую и немногословную.

При этом адвокат обидчиков Карина Доржинова заявила, что противоправных действий в отношении девушки не совершали.

«Девушка уже взрослая, с кем хочет, с тем и делит «постель», хочет с одним, хочет с двумя — чисто ее инициатива», — сказала она.

Глава СК Александр Бастрыкин приказал местным следователям доложить ему о результатах проверки.

Новости России

Десантники нашли странный труп в окопах ВСУ на Константиновском направлении

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.
Новости России

Шахназаров: России нужна мобилизация, иначе страна столкнется с тяжелыми последствиями

По его мнению, России необходимо срочно мобилизовать экономику и общество и отказаться от идеи переговоров с западными странами.
Общество

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Рязани 

На первом месте — коммерческий директор производственного предприятия: соискателю готовы платить от 180 000 рублей в месяц.
Новости России

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачёву с головой 

Власть и политика

Александра Кондратьева стала и.о. министра образования Рязанской области

Ранее обязанности министра исполняла Ольга Васина. По данным РИА 7info, вчера у неё был последний рабочий день в этой должности.

Новости России

Россия ударила по секретному заводу ВСУ, генерал раскрыл подробности

Безусловно, это отразится на возможностях ВСУ в зоне спецоперации.
Общество

Подрядчик объяснил срыв сроков благоустройства парка у Черезовских прудов и Лесопарка

Экотропа в Лесопарке с деревянными срубами, с гирляндами на 117 столбах и скамейками в виде морской гальки обещали благоустроить до 15 августа 2025 года, однако работы продолжаются по сей день.
Новости мира

Рядом с Землей пролетит один из крупнейших астероидов 2025 года

Средний размер астероида составляет 166 метров, а длина — 290 метров. Его масса примерно в тысячу раз превышает массу челябинского метеорита.
Медицина

Врачи из Рязани разработали формулу смертности от COVID-19

Точность прогноза на основе данных 50 реальных пациентов составила почти 86%.
Новости России

Объединить усилия для сохранения важнейшего природного ресурса 

Во Владимире недавно состоялся пресс-форум ВООП. Его центральной темой стало бережное отношение к водным ресурсам планеты. 
Происшествия

С начала сентября телефонные мошенники обманули рязанцев на 12 миллионов рублей

С начала осени на территории региона зарегистрировано 10 случаев телефонного мошенничества.
Новости Касимова

Автомобиль сбил пенсионерку в Касимове

В 8:10 автомобиль «Рено Логан», за рулем которого находился 21-летний мужчина, сбил 77-летнюю женщину-пешехода.
Общество

Павел Малков анонсировал масштабную программу к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина

На главной сцене свой спектакль «Хулиган. Исповедь» покажет Сергей Безруков. Завершит день концерт Пелагеи.