«Хочет с одним, хочет с двумя»: адвокат взялся за дело об изнасиловании студентки в Калмыкии

Адвокат из Волгограда Виталий Григорьев взялся за дело об изнасиловании 19-летней студентки в Калмыкии, пишет V1.RU.
Инцидент произошел в селе Малые Дербеты. По словам девушки, ее вывезли в поле, где над ней надругались двое мужчин. При этом они утверждают, что все было по обоюдному согласию.
По его словам, информация, полученная при прохождении полиграфа, не является доказательством. Юрист охарактеризовал студентку как тихую и немногословную.
При этом адвокат обидчиков Карина Доржинова заявила, что противоправных действий в отношении девушки не совершали.
Глава СК Александр Бастрыкин приказал местным следователям доложить ему о результатах проверки.