Губернатор Павел Малков вручил награды рязанским учителям

3 октября губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню учителя. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор поздравил рязанских учителей с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил их за добросовестный труд, самоотдачу и безграничную любовь к ученикам.

«Хороший учитель помогает детям не просто выучить предмет, но и обрести уверенность в себе, получить правильные нравственные ориентиры, стремление к знаниям и развитию. В Рязанской области работают учителя высокого профессионального уровня, ответственные и целеустремленные, преданные своему делу, что вызывает уважение и огромную гордость за регион, — сказал Павел Малков. — Следующий год в нашей стране объявлен Годом педагога и наставника. Такое решение принял Президент РФ В. В. Путин. Очень значимое решение, потому что от того, какими будут наши дети, какими мы их воспитаем, зависит будущее страны».

Губернатор акцентировал внимание на поддержке учителей и развитии системы образования в целом.

Павел Малков подчеркнул: «Один из приоритетов госуправления — это поддержка системы образования. Мы обязательно продолжим создавать комфортные условия для жизни и работы, расширять возможности для вашего профессионального роста. Для этого реализуется национальный проект „Образование“, ряд других федеральных программ и областных инициатив».

Глава региона отметил, что недавно открылась современная школа в с. Просечье Александро-Невского района. До конца года в Рязани завершится строительство школы в Кальном. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию учебный корпус Лесно-Конобеевской школы-интерната в Шацком районе и рязанскую гимназию № 2. В регионе в текущем году были капитально отремонтированы 19 зданий, десятки школ получили новое оборудование. Появилось ещё 55 «Точек роста». В целом по области количество таких образовательных центров для детей превысило 150.

Говоря о привлечении в школы молодых специалистов, Павел Малков отметил, что в регионе начинает действовать дополнительная мера поддержки. Теперь учителя, решившие работать в сельской местности, смогут бесплатно получать земельные участки для строительства жилья или ведения подсобного хозяйства.

Глава региона вручил педагогам награды. Почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» удостоены Надежда Асташкина из Скопинского района, Надежда Киселева из Пронского района и Людмила Строчкова из г. Скопина. Ряд учителей общеобразовательных школ отмечен Почетными грамотами Министерства просвещения РФ, Губернатора, знаками «За заслуги перед Рязанской областью», «За усердие» и другими наградами.