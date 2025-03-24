Губернатор назвал дату открытия новой поликлиники в Дашково-Песочне

Глава региона Павел Малков в рамках отчёта о деятельности перед депутатами Рязанской Облдумы назвал дату, когда откроется для посетителей новая поликлиника в Дашково-Песочне. Сейчас объект находится в активной стадии возведения.
По словам губернатора, новое учреждение рассчитано на 1200 посещений в смену:
Он также добавил, что осенью в больнице №10 откроется новый центр диспансеризации граждан.
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Эскиз новой поликлиники, которую возводят в Дашково-Песочне, доступен нашим читателям по ссылке.